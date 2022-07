Nach "Tatort"-Sommerpause: Lena Odenthal ermittelt am 4. September

Der populäre Sonntagskrimi "Tatort" wird nach zehn Wochen Sommerpause am 4. September wieder mit neuen Fällen zurückkehren.

Die erste frische Folge nach der Pause kommt vom Südwestrundfunk, wie aus der Planung der ARD-Programmdirektion in München hervorgeht. Im Krimi "Das Verhör" hat es die dienstälteste "Tatort"-Ermittlerin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) offenbar mit einem Frauenhasser zu tun. Nach dem grausigen Tod einer Investmentbankerin und einem ersten Verdacht gegen deren Ex-Ehemann führen Indizien zu einem Soldaten. "In der Befragung gibt er sich korrekt, geradezu charmant", schreibt der SWR zum Film. "Aber er neigt zu Ausrastern - und die scheinen damit zu tun zu haben, dass es Frauen sind, die ihn befragen." Odenthal glaubt, in dem Verdächtigen brodele genau der tiefsitzende Frauenhass, der zu dem Mord führte.