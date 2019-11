Nach Umbau: ORF und Parlament fixierten Stadtstudio

Der ORF wird auch im umgebauten Parlamentsgebäude ein Stadtstudio haben.

Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichneten Generaldirektor Alexander Wrabetz und Parlamentsdirektor Harald Dossi am Freitag. Man setze somit die bereits bisher bestens funktionierende Zusammenarbeit fort, betonten beide in einer Aussendung.

Neben dem multimedialen Stadtstudio mit 17 Wechselarbeitsplätzen umfasst die Vereinbarung auch Regelungen für die TV-Signale des ORF von den Nationalrats- und Bundesratssitzungen. Diese wird der Öffentlich-rechtliche dem Parlament "zur weiteren Nutzung" zur Verfügung stellen. Der ORF kann sie für eigene Zwecke - etwas einen Live-Stream, on demand oder das Archiv - verwenden, aber auch an Dritte weitergeben. Gedreht wird mit fix montierten Kameras in den Sitzungssälen, produziert wird "nach einem neuen technischen Verfahren".

Wann genau das alles Realität wird, ist vorerst unsicher. Nach dem jüngsten Bauherrenausschuss hatte sich eine Verzögerung bei der Renovierung des Hohen Hauses am Ring abgezeichnet. Statt Sommer 2021 könnte der Umzug frühstens Ende 2021 möglich sein.

