Nachhaltigkeit, Frauenpower, Bildung: 4Gamechangers-Festival in Wien

Von 15. bis 17. Mai ist in der Wiener Marx Halle wieder für geschäftiges Treiben gesorgt, wenn das 4Gamechangers-Festival über die Bühne geht. Im Zentrum stehen Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Female Power oder Entrepreneurship, wobei etwa Menschenrechtsaktivistin Amal Clooney, die Friedensnobelpreisträgerinnen Jody Williams, Shirin Ebadi und Nadia Murad, der ehemalige UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auftreten.

Das von der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe gemeinsam mit dem ORF veranstaltete Festival startet am Montag mit einem "4Pioneers Day". Für die Eröffnung ist Astronautin und Unternehmerin Anousheh Ansari geladen, später wird Digitalstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) über "Digitalisierung als transformative Kraft" und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) über eine Initiative zur Stärkung von Lehrkräften sprechen. Zwischendurch sorgen etwa Kabarettist Christoph Fritz und Sängerin Lahra für Auflockerung. Am Abend treten Teya & Salena mit ihrem ESC-Song "Who The Hell Is Edgar?" und die Wiener Band Wanda auf.

Am Dienstag, dem "4Future Day", stehen die Themen Klima, Nachhaltigkeit, Jobs, Bildung oder auch Gesundheit im Mittelpunkt. Wie eine fruchtbare Umgebung für Innovation und Zusammenarbeit gestaltet werden kann, erörtern am Vormittag etwa Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), Sher Kan von Google und Nathalie Rau von Magenta Telekom. Am späten Nachmittag finden sich unter dem Titel "Inspiration führender Weltbürger" der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer und der ehemalige UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon auf der Bühne ein. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) trifft bei einem Panel ("Gemeinsam für eine klimafitte Zukunft") etwa auf Klara König von Fridays for Future. Mathea beschließt den Tag musikalisch.

Am Mittwoch, dem dritten und letzten Tag, steht etwa Medienpolitik am Programm, wenn ORF-Chef Roland Weißmann und ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker gemeinsam auf der Bühne stehen. Im Anschluss finden sich etwa Bert Habets, CEO von ProSiebenSat.1, Gerhard Zeiler, President International bei Warner Bros. Discovery, Andreas Briese, Direktor bei Youtube für Contentpartnerschaften Zentraleuropa, und ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zum Thema "Wie Medien sich in Zeiten digitaler Expansion neu erfinden" im Rampenlicht ein. Am Nachmittag spricht Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) zum Thema Gleichstellung der Geschlechter und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) zur Kraft sozialer Bewegungen. Über "die Wichtigkeit der Menschenrechte" geben Menschenrechtsaktivistin Amal Clooney und Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad Auskunft. Zum Thema "Krieg gegen Frauen" sind Friedensnobelpreisträgerin Jody Williams und die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Olekesandra Matviichuk geladen. Vor den musikalischen Schlussdarbietungen der Sportfreunde Stiller und Camo & Krooked feat. Mira Lu Kovacs findet sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für ein Interview in der Marx Halle ein.

Das Festivalgeschehen kann auch über alle drei Tage hinweg auf Puls 24 und in der Streamingapp Zappn verfolgt werden. Auch der ORF wird das 4Gamechangers-Festival covern.