Nachrichtenmedien: Angeschlagene "Leuchttürme der Demokratie"

Die führenden Nachrichtenmedien bewahren auch im Zeitalter der digitalen Zerstreuung ihre zentrale Bedeutung. Ihre Schwächen? Medienkonzentration, Defizite bei der Gleichstellung von Frauen sowie die Unsicherheit im Job, unter der die journalistische Arbeit leidet.

Nachrichtenmedien bleiben auch im Zeitalter der digitalen Medien unverzichtbar, sie sind aber "angeschlagen". Zu diesem Schluss kommt das Forschungsprojekt "Media for Democracy Monitor (MDM) 2021", dessen Ergebnisse nun für 18 Länder vorliegen. Unter der Leitung des Medienwissenschafters Josef Trappel von der Uni Salzburg wurde erörtert, wie die Digitalisierung der Medienkommunikation die Leistungsfähigkeit der Nachrichtenmedien verändert habe. Fazit: Digitalisierung und digitale Plattformen haben die Bedeutung der redaktionellen Medien seit 2010 nicht beschädigt. "Doch Defizite bei der demokratischen Leistungsfähigkeit bleiben bestehen", sagt Trappel. So erreichte bei der Repräsentation der Geschlechter in den Nachrichtenmedien kein Land die bestmögliche Bewertung. Auch stelle die Medienkonzentration in allen Ländern ein "ernstes Demokratieproblem" dar. Im Journalismus bestehe zudem in keinem Land Arbeitsplatzsicherheit: "Unter prekären Beschäftigungsverhältnisse leidet die Qualität der journalistischen Arbeit."

Wie Österreich in dem globalen Forschungsprojekt abschneidet? Die Leistungsfähigkeit der führenden österreichischen Nachrichtenmedien liegt im hinteren Mittelfeld der untersuchten Länder. Gegenüber 2011 habe sich, so der Salzburger Wissenschafter, die Lage insgesamt leicht gebessert. Dies sei vor allem der aktiven Rolle des Presserates, sowie Fortschritten bei der investigativen journalistischen Arbeit geschuldet. Besonders die Zusammenarbeit verschiedener Medien bei Rechercheprojekte mache sich in der Beurteilung positiv bemerkbar, heißt es. Anhaltend ungünstig beurteilt die Forschung hingegen die hohe Medienkonzentration in Österreich. Diese sei im internationalen Vergleich "bemerkenswert ausgeprägt" und die Lage habe sich im Jahrzehnt der Digitalisierung keineswegs entspannt. Vielmehr dominieren die großen Medienunternehmen aus Rundfunk und Print auch die digitalen Medien in Österreich. "Darüber hinaus fallen das Fehlen eines Öffentlichkeitsgesetzes sowie die Abwesenheit von kontinuierlichen Beobachtungen der Medieninhalte negativ ins Gewicht", heißt es in den Forschungsergebnissen.