Nationalrat besiegelt Aus der "Wiener Zeitung" in alter Form

Der Nationalrat besiegelt am kommenden Donnerstag das Aus der "Wiener Zeitung" in ihrer bisherigen Form. Das Republiksblatt, das als älteste Tageszeitung der Welt firmiert, wird in der Folge nur noch online und allenfalls monatlich in Papierform erscheinen. Gleichzeitig wird die Transparenz bei der Inseraten-Vergabe erhöht. Endgültig abgelegt wird der U-Ausschuss zu vermeintlichen ÖVP-Affären.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER Wiener Zeitung bald Papier-Geschichte