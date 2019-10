Nationalratswahlkampf hinterließ Spuren bei Quoten

Der Nationalratswahlkampf hat den meisten TV-Sendern ein Plus bei den September-Quoten beschert. Den größten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr erzielte ORF 2. Der Sender legte in der Zielgruppe ab 12 Jahren um 1,4 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent zu. Die ORF-Sender insgesamt kamen auf 30,8 Prozent - ein Plus von 0,3 Prozentpunkten. Auch Servus TV konnte sich über ein Plus von 0,6 Prozentpunkten auf 3 Prozent freuen, oe24.tv verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 0,4 Prozent. ATV kam auf 3,4 Prozent - ein Minus von 0,3 Prozentpunkten, ATV 2 steigerte sich von 1,1 auf 1,2 Prozent Marktanteil. Ein kleines Plus in der Zielgruppe ab 12 Jahren erzielte auch Puls 4: und zwar um 0,2 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent, was den höchsten Wert seit April 2018 bedeutet, wie der Sender in einer Aussendung mitteilte. Bei den 12- bis 49-Jährigen kam Puls 4 auf den "historischen Höchstwert" von 5,5 Prozent.

Quelle: SN