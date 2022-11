Neid und Intrigen im Buckingham Palace: Neue Staffel von "The Crown" gestartet

Die fünfte Staffel der Netflix-Serie "The Crown" dreht sich pikanterweise primär um die Ehekrise von Charles und Diana.

Mit dem Tod von Königin Elizabeth II. im September endete eine Ära. Nun geht die Netflix-Saga um das Leben der Rekordmonarchin in eine neue Runde - und schon im Vorfeld gab es Vorwürfe, dass die Macher die britische Königsfamilie bewusst in ein schlechtes Licht rücken und es mit den Fakten nicht so genau nehmen. Die Aufregung ist verständlich, denn die zehn einstündigen Folgen (seit dieser Woche auf Netflix) spielen in den 90ern während der Ehekrise des damaligen Prinz Charles und ...