Neos: Regierung bei Medienpolitik in "allen Bereichen" untätig

Untätigkeit, Intransparenz und das Fehlen von Medienpolitik haben die Neos der Regierung am Freitag bei einer Pressekonferenz vorgeworfen.

Bei Medienministerin Susanne Raab sei "keine Handschrift" zu erkennen, und überhaupt habe sich nach dem Abgang von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) nichts verändert, kritisierte Mediensprecherin Henrike Brandstötter. Sie forderte unter anderem eine Obergrenze für Inserate der öffentlichen Hand.

Daneben brauche es eindeutige Kriterien, "wann eine Regierung, ein Ministerium, die öffentliche Hand werben kann und warum", sagte sie. "Gleichzeitig brauchen wir eine ordentliche Erhöhung der Presse- und Medienförderung, die nach ganz klaren Kriterien vergeben werden muss." Der hohen Ausgaben der Stadt Wien für Inserate, für die ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner die dort mitregierenden Neos am Donnerstag kritisierte, sieht auch deren Generalsekretär Douglas Hoyos "nicht positiv". In den eigenen Ressorts habe man weniger Inserate geschalten und außerdem eine Transparenzplattform in Wien ins Leben gerufen.

"Wo bleibt das ORF-Gesetz?", fragte Brandstötter und kritisierte außerdem das Fehlen eines Vorgehens gegen SLAPP-Klagen, also Einschüchterungsklagen gegen Journalisten, sowie eines Planes für die Zukunft der "Wiener Zeitung", bei der wegen der Abschaffung der Pflichtveröffentlichungen im Amtsblatt zum Jahresende ein Großteil der Einnahmen wegbricht. Als intransparent kritisierte sie erneut die Besetzung des ehemaligen Radio Arabella-Chefs Wolfgang Struber zum Geschäftsführer der Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) und forderte eine Medientransparenzdatenbank.

Zur Bekämpfung von Fake News und Desinformationskampagnen - Brandstötter verwies auf Bürgermeister, unter anderem den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), die mit einem falschen Vitali Klitschko gesprochen hatten - brauche es ein Kompetenzzentrum, Medienkompetenzunterricht, mehr investigative Plattformen und eine ordentliche Aus- und Weiterbildung für Journalistinnen und Journalisten. Über all diese Themen rede man seit langer Zeit, es sei ihr ein Rätsel, "warum die Ministerin hier einfach nichts tut", fügte sie hinzu.

Die Regierung arbeite "in allen Bereichen" nichts, sagte Hoyos und nannte abseits der Medienpolitik etwa auch die Abschaffung der kalten Progression sowie die Pflegereform, die bisher nur angekündigt worden seien. Außerdem würden u.a. ein Informationsfreiheitsgesetz, eine Whistleblower-Richtlinie und ein Entwurf für ein Parteiengesetz fehlen.