Netflix entwickelt Animationsserie für die Welt von "Stranger Things"

Netflix möchte "Stranger Things" zu einem weitreichenden Franchise ausbauen. Derzeit befindet sich eine Animationsserie in Entwicklung, die im Kosmos der Erfolgsserie spielt.

Der Streamingdienst kündigte dies am Montag an, ohne Details zu verraten oder gar einen Ausstrahlungstermin anzukündigen. "Wir haben immer von animierten 'Stranger Things' geträumt, im Stil der Cartoons am Samstagmorgen, mit denen wir aufgewachsen sind", wurden die Duffer-Brüder, Schöpfer der ursprünglichen "Stranger Things"-Serie, in einer Pressemitteilung zitiert. Netflix hatte zuvor angekündigt, dass ein Spin-off und ein Theaterstück in Arbeit seien. Letzteres soll im November im Londoner West End Premiere feiern.

"Stranger Things" debütierte 2016 auf Netflix und wurde zur meistgesehenen englischsprachigen Serie des Unternehmens. Die Show erzählt die Geschichte einer Gruppe von Teenagern, die in der fiktiven Stadt Hawkins, Indiana, gegen ungewöhnliche Ereignisse kämpfen.