Netflix für Religion und Kultur? "VatiVision" startet

In Italien entsteht "VatiVision", eine Plattform nach Netflix-Modell, die per "Streaming on demand" TV-Serien, Filme und Dokumentarfilme zu religiösen, kulturellen und künstlerischen Themen anbietet. Gedacht sind die Inhalte für ein internationales Publikum, das sich in den christlichen Werten erkennt, berichteten italienische Medien.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Der Papst wird auf „VatiVision“ mit Sicherheit regelmäßig zu sehen sein.