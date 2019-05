Netflix-Miniserie mit Corinna Harfouch und Christiane Paul kommt

Corinna Harfouch und Christiane Paul spielen zwei der Hauptrollen in der neuen Netflix-Miniserie "Zeit der Geheimnisse".

Die Dreharbeiten für den Dreiteiler seien in der vergangenen Woche in Budapest beendet worden, teilte der Streaming-Dienst am Montag mit. Die Serie, die für Ende 2019 angekündigt wurde, spielt an Weihnachten und handelt in ungewöhnlicher Erzählstruktur davon, wie die Generationen einer Familie aufeinander Einfluss nehmen. Die weiteren Hauptrollen der Story von Produzentin und Showrunnerin Katharina Eyssen sind mit Svenja Jung und Leonie Benesch besetzt.

Quelle: Dpa