Netflix testet Cloud-Gaming in Großbritannien und Kanada

Der Videostreaming-Dienst Netflix macht den nächsten Schritt ins Spiele-Geschäft. In Großbritannien und Kanada wird nun ein Cloud-Angebot getestet, bei dem Games über das Netz gespielt werden können. Ziel sei es, die Technologie zum Spielestreaming und den Controller auf den Prüfstand zu stellen, gab Netflix in einem Blogeintrag am Montag bekannt. Der Test laufe zunächst "mit einer kleinen Anzahl" Nutzer.

BILD: SN/AP Will künftig verstärkt auch im Spiele-Geschäft punkten: Netflix.