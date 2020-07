Neue Apple-iPhones kommen heuer "einige Wochen" später

Die neuen Modelle von Apples iPhone werden heuer nicht wie gewohnt im September herauskommen. Die Markteinführung werde sich "um einige Wochen" verzögern, sagte Finanzchef Luca Maestri am Donnerstag (Ortszeit) in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Angesichts der Arbeitsunterbrechungen in der chinesischen Fertigungsindustrie wegen der Pandemie war darüber bereits im Frühjahr spekuliert worden.

SN/APA (AFP)/NICOLAS ASFOURI Apple-Jünger müssen sich heuer im Herbst etwas gedulden