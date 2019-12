Neue Dschungelcamp-Staffel beginnt am 10. Januar

Freunde von Ekel und Exhibitionismus sollten es sich groß im Kalender markieren: Die RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" geht am 10. Januar 2020 um 21.15 Uhr in die 14. Staffel. Das teilte der Kölner Privatsender am Mittwoch mit.

SN/dpa Sonja Zietlow und Daniel Hartwich geben neuerlich das Moderationsduo (Archivbild).