Neue einstündige TV-Show über Putin im russischen Staatsfernsehen

Im russischen Staatsfernsehen gibt es eine neue Show über Präsident Wladimir Putin: Am Sonntag lief die erste Folge "Moskau. Kreml. Putin" beim Sender Rossija 1, in der Putin unter anderem beim Pilze sammeln in Sibirien und bei Gesprächen mit Minenarbeitern und Schulkindern zu sehen war.

SN/AP Die Putin-Inszenierung geht in ein neues Kapitel.