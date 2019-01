Neue Media-Analyse: Deutsche Zeitschriften verlieren Leser

Rund 60 Millionen Menschen in Deutschland lesen eine Zeitschrift oder Wochenzeitung. Wie die am Mittwoch in Frankfurt vorgelegte Media-Analyse ergab, haben die erfassten 158 Titel damit insgesamt 1,2 Millionen Leser im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung im vorigen Juli verloren. Die Magazine und Wochenzeitungen erreichen danach 85,1 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahre (2018: 86,9 Prozent).

SN/fotolia/schmitt Symbolbild