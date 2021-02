Neue ProSieben-Reportagereihe "Galileo Plus" startet mit Onlinedating

ProSieben bringt einen neuen Ableger seiner Wissenssendung "Galileo" an den Start.

Die Reportagereihe "Galileo Plus" läuft ab sofort am frühen Sonntagabend und widmet sich jeweils einem Thema. Den Auftakt macht am 7. Februar "Inside Social Love". Es geht um Online-Dating. "Reporterin Claire Oelkers beleuchtet (...) mithilfe von Flirt-Coaches und Plattform-Insidern die Welt von Tinder, Bumble und Co", wurde am Montag mitgeteilt.

Im Mittelpunkt steht laut ProSieben die Frage, wie Dating-Apps funktionieren. Welche Daten werden gesammelt, und wofür werden sie verwendet? Wie optimiert man sein Profil, um viele Treffer zu haben? "Und wozu dienen die Fake-Profile der Anbieter, sogenannte Chat-Schreiber?"

Quelle: Dpa