Neue Reihe: Sat.1 und ProSieben interviewen deutsche Spitzenpolitiker

Sat.1 und ProSieben haben eine neue Interviewreihe mit Spitzenpolitikern geplant. Den Anfang macht der deutsche Kanzler Olaf Scholz.

Der Regierungschef stellt sich bei der Sendung ":newstime Spezial: Wo steht Deutschland?" am 20. August, einem Sonntag, ab 19.45 Uhr zeitgleich bei Sat.1, ProSieben und auf Joyn den Fragen von ":newstime"-Chefreporterin Charlotte Potts und Heiko Paluschka, Leiter des Hauptstadtstudios. Das kündigte die Senderfamilie am Mittwoch in Unterföhring bei München an. "Weitere Gespräche der neuen Reihe folgen im Spätsommer und Herbst."