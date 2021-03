Neue Staffel der "Science Busters" startet Mitte März

Die "Science Busters" kehren mit einer neuen Staffel auf ORF 1 zurück.

Das Wissenschaftskabarett widmet sich ab Mittwoch, 17. März, um 21.55 Uhr in wöchentlichen Folgen unter anderem den Fragen, warum eine Katze nicht bellen kann und ob ein Verschwörungstheoretiker in einer Praxis arbeiten könnte. Aufgezeichnet werden die Sendungen an der Universität Graz. Mit an Bord sind neben Martin Puntigam auch Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher, Astronom Florian Freistetter, der Molekularbiologe Martin Moder, Chemiker Peter Weinberger, Mikrobiologe Helmut Jungwirth und Günther Paal (Gunkl). Als Special Guests treten Infektiologin Ursula Hollenstein und der Universitätshund Woody auf.