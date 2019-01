Neue Staffel von "Kitchen Impossible": Tim Mälzer künftig exklusiv auf Vox

Tim Mälzer kocht in Zukunft exklusiv auf Vox. Der Kölner Sender und der TV-Koch haben einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, wie Vox am Montag mitteilte.

Am 3. Februar startet Mälzer bei dem Sender mit der vierten Staffel von "Kitchen Impossible", in der er Koch-Kollegen zum Duell herausfordert. Auf Vox hatte Mälzer 2003 seine Fernsehkarriere mit dem täglichen Format "Schmeckt nicht - gibt's nicht" begonnen, die Sendung lief bis 2007. In den neuen Folgen von "Kitchen Impossible", die jeweils am Sonntagabend (20.15 Uhr) zu sehen sind, treten unter anderem Köche wie Ali Güngörmüs an.

Quelle: Dpa