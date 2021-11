Neue Studie beanstandet mangelnde Diversität in deutschen Abendnachrichten

Die Journalistenvereinigung "Neue deutsche Medienmacher*innen" (NdM) beklagt eine mangelnde Diversität in den Fernsehnachrichten. Aus einer Untersuchung der Abendnachrichten von ARD, ZDF und RTL während des vergangenen Wahlkampfs gehe hervor, "dass migrantisch wahrgenommene Menschen noch immer stark unterrepräsentiert sind", teilten die NdM am Dienstag mit. "Menschen mit Behinderung sind fast gar nicht zu erkennen und Frauen selten in Expertinnenrollen."

