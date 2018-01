Neuer Campus für private Medienausbildung in der Wiener City

Die Wiener City bekommt demnächst ein neues Zentrum für Medienausbildung.

Das weltweit in 26 Ländern präsente SAE Institute, das private Studiengänge etwa in Audio, Film, Spieleentwicklung oder Animation anbietet, verlegt seinen Wiener Standort von Mariahilf in die Innenstadt. Dort soll bis zum Sommer ein "Flagship-Campus" mit erweitertem Angebot entstehen, informierte SAE am Freitag die APA.

Das neue Campus-Konzept sehe Coworking Spaces sowie eine "intensive Vernetzung mit der Wiener Musik-, Kunst- und Bloggerszene" vor. Englischsprachige Lehrgänge sind ebenfalls vorgesehen. Man beschreite damit neue Wege, wobei dieses Modell Vorbild für die anderen Standorte in Europa werden soll.

Konkret wird SAE an die Adresse Hohenstaufengasse 6 ziehen und sich damit unweit vom Juridicum und der Uni Wien befinden. Auf 2.900 Quadratmetern wird es 800 Studienplätze geben - doppelt so viel wie am jetzigen Standort an der Linken Wienzeile 130A bei der U-Bahn-Station Pilgramgasse. Das Institut verzeichnet derzeit rund 150 Absolventen pro Jahr. Wer sich näher informieren möchte, hat am 21. Jänner beim Tag der offenen Tür die Möglichkeit.

SAE wurde 1976 gegründet und ist an 54 Standorten - darunter in Frankreich, Australien, Kolumbien oder den USA - tätig. Die Wiener Dependance wurde 1987 eröffnet.

(APA)