Neuer Kanal für Wintersport auf ServusTV On

Vor dem Start des Ski-Weltcups in Sölden hebt ServusTV On einen eigenen Wintersportkanal aus der Taufe. Geplant sind "Highlight-Videos" zu allen heimischen Weltcup-Bewerben, Porträts der ÖSV-Stars, Analysen von Expertinnen und Experten wie Hannes Reichelt, Michaela Kirchgasser, Philipp Schörghofer und Fritz Strobl sowie sowie Berichte über "magische rot-weiß-roten Ski-Sternstunden". Die Video- und Streamingplattform von ServusTV avisiert auch ein Format namens "Masterclass mit Marcel Hirscher", hier soll der vom achtfache Gesamtweltcupsieger Tipps und Tricks vermitteln. "Skicrets" wiederum soll "Geheimnisse der Legenden" enthüllen. Die Highlight-Rechte an allen heimischen ÖSV-Weltcupbewerben bis inklusive der Saison 2026/27 umfassen die Bereiche Ski Alpin, Ski Nordisch, Skispringen, Snowboard & Freestyle sowie die FIS Alpine Junioren WM 2023.