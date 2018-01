Neuer Kulturchef für den "Standard"

Der "Standard" hat einen neuen Kulturleiter: Ein Modejournalist wird das Ressort künftig führen.

Wie der "Standard" den SN bestätigte, übernimmt Stephan Hilpold die Abteilung. Hilpold war bislang für das Lifestyle- und Mode-Magazin "Rondo" verantwortlich, das ebenfalls vom Standard-Verlag herausgegeben wird.

Stephan Hilpold hat an der Uni Wien und an der University of California, Berkeley studiert. Nach Jahren als freier Kulturjournalist begann er 2003 für den "Rondo" zu arbeiten. 2011 wurde er von den "Vienna Awards for Fashion & Lifestyle" zum Modejournalisten des Jahres gekürt. Hilpold folgt Andrea Schurian nach.