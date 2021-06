Neuer NDR-Podcast "Raus aus der Depression" mit Harald Schmidt

Entertainer Harald Schmidt (63) klärt gemeinsam mit einem Psychiatrie-Professor in einem neuen NDR-Podcast über das Thema Depressionen auf.

Das digitale Angebot des Senders NDR Info mit dem Titel "Raus aus der Depression" widme sich Fragen wie "Woran erkenne ich, dass ich an einer Depression leide? Welche Therapien helfen? Welche Auswirkungen hat die Erkrankung auf Familie und Partner?". Das teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mit.

Über Depressionen mit Betroffenen, Angehörigen, und vor allem mit Experten zu reden, helfe die Krankheit besser zu verstehen, erläuterte der Sender. Gastgeber Harald Schmidt ist seit mehr als zehn Jahren Schirmherr der Stiftung Deutschen Depressionshilfe.

"Beeindruckt hat mich die große Offenheit meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die einen, trotz der Krankheit, optimistisch entlassen", sagte Schmidt laut Mitteilung. "Mir wurde jetzt noch einmal sehr deutlich, wie wichtig es ist, das Umfeld der Erkrankten zu unterstützen. Ohne Hilfe von außen scheint mir das nur sehr schwer zu schaffen. Im besten Fall bietet der Podcast eine erste Orientierung für Betroffene und auch neue Anstöße, wie Hilfe möglich ist." Im Podcast spricht Schmidt mit Betroffenen und fragt, wie es Ihnen geht und wie sie gelernt haben mit einer Depression zu leben. Seit Dienstag ist der Podcast verfügbar.