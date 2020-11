Der dritte Teil der internationalen ORF-Produktion "Vienna Blood - der verlorene Sohn" wird am 11. November um 20.15 Uhr in ORF 2 wiederholt werden, gab der Sender am Donnerstag bekannt. Aufgrund der aktuellen Berichterstattung zum Terror in Wien war die Ausstrahlung des dritten Teils am Montagabend abgebrochen worden.

Quelle: SN