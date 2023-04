Neuer Streik beim slowenischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Journalisten und andere Mitarbeiter legten die Arbeit für 24 Stunden nieder. Im Radio wurde Programm unterbrochen, in TV-Nachrichten gab es hingegen keine Erwähnung vom Streik.

Beim Sloweniens öffentlich-rechtlichem Rundfunksender RTV Slovenija hat am Dienstag wieder ein 24-stündiger Streik stattgefunden. Die Journalisten und andere Mitarbeiter verstärkten damit ihren Protest gegen die unter der früheren konservativen Regierung eingesetzte Führung. Die Belegschaft fordert seit fast einem Jahr redaktionelle und institutionelle Autonomie. Ein erster Warnstreik wurde im vergangenen Mai veranstaltet, einen 24-Stunden-Streik gab es zuletzt im September.

"Wir fordern, dass die Zerstörung der öffentlich-rechtlichen Anstalt aufhört", hieß es bei einer Mitarbeiterkundgebung vor dem Sendergebäude in Ljubljana. "Die Führung kann oder will unsere Hauptforderung nicht verstehen", sagte die TV-Journalistin und Gewerkschaftskoordinatorin Helena Milinkovi am Dienstag mit Bezug auf geforderte redaktionelle und institutionelle Autonomie. Wie sie betonte, hätten die bisherigen Verhandlungen mit der Geschäftsleitung gar keinen Fortschritt gebracht.

Die Situation beim RTV habe sich seit Beginn der Streikaktivitäten sogar verschlimmert, betonte Milinkovi. "Insbesondere beim Fernsehsender (TVS) verstärkt sich der Druck auf die journalistische Autonomie, die Eingriffe in das Programm und Inhalte sind willkürlich und unprofessionell, die Programm- und Berufsstandards werden verletzt, die Personalbesetzung ist intransparent, der Rundfunk wird finanziell ausgebeutet", kritisierte sie. Die Streikaktivitäten wurden auch infolge von jüngsten Gerichtsurteilen verstärkt, mit denen die ursprüngliche Bestellung des Generaldirektors Andrej Grah Whatmough sowie die Absetzung der früheren TV-Direktorin Natalija Gorščak für gesetzwidrig erklärt wurden. Damit bestätigte sich laut Milinković die Kritik der Gewerkschaften, dass die RTV-Leitung "gesetzeswidrig und unprofessionell" agiere. Am späten Nachmittag war eine weitere Kundgebung vor dem Sender geplant.

Das Programm war nur teilweise beeinträchtigt

Durch den Streik wurde das Programm nur teilweise beeinträchtigt. Am sichtbarsten war das im Hörfunk, wo zu Mittag das Programm auf allen Sendern für eine Stunde unterbrochen wurde. Hingegen wurde im Fernsehen der Streik in keiner der Nachrichtensendungen, die am Vormittag ausgestrahlt wurden, erwähnt. Wie Milinkovi erklärte, seien im Fernsehen trotz Zusicherung der Leitung, den Streik nicht zu behindern, die streikenden Moderatoren und Journalisten durch nicht streikende Mitarbeiter ersetzt worden.

Seit Beginn der Streikaktivitäten wird auch der Rücktritt der gesamten Geschäftsführung gefordert, der politische Voreingenommenheit zugunsten des rechtskonservativen Ex-Premiers Janez Janša und dessen Demokratischer Partei (SDS) vorgeworfen wird. Einige leitende Mitarbeiter haben starke Verbindungen zur STA, darunter der aktuelle TV-Direktor Uroš Urbanija, der unter der Vorgängerregierung Chef des Regierungspresseamts war, oder eine ehemalige Pressesprecherin Janšas, die als Außenpolitik-Ressortleiterin und Tageschefin im Nachrichtenprogramm tätig ist.

Die neue Mitte-Links-Regierung, die sich für eine Entpolitisierung des Rundfunks einsetzt, unterstützt die streikenden Journalisten. Kulturministerin Asta Vrečko rief am Dienstag die Geschäftsführung zum Rücktritt auf. Journalisten und andere Mitarbeiter müssen Bedingungen haben, unter denen sie ohne Drohungen, Druck oder Angst arbeiten können, sagte sie laut Nachrichtenagentur STA.

Die Regierungspläne, den politischen Einfluss auf den Rundfunk abzuschaffen, liegen derzeit auf Eis. Das Verfassungsgericht hat im Februar im Rahmen einer verfassungsrechtlichen Prüfung nämlich die Rundfunknovelle, mit der die Kontrollgremien und die Geschäftsführung neu formiert werden sollten, teilweise ausgesetzt. Bis zur endgültigen Entscheidung bleiben die bisherigen Führungsstrukturen, die die neue Regelung ebenfalls anfechten, am Steuer.