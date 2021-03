Neues Onlinemedium "oekoreich" startet zu Ostern

Ein neues Onlinemedium namens "oekoreich" startet zu Ostern. Es versteht sich als Magazin und Plattform der gleichnamigen Öko-Bürgerbewegung, die sich aus dem im Jänner beendeten Tierschutzvolksbegehren heraus entwickelt hat.

Es widmet sich monatlich Themen wie Klima, Umwelt, Ernährung oder auch Landwirtschaft. Sebastian Bohrn Mena ist der Herausgeber des Mediums. Es wird von der Common Affairs GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Gemeinwohlstiftung Común getragen.

"Wir wollen nicht nur sagen, was ist, sondern auch gestalten, was wird", wird Bohrn Mena in einer Aussendung zitiert. Das Zusammenspiel von Lebewesen, Lebensmitteln und Lebensraum wolle man beleuchten, kritisch hinterfragen und Alternativen im Sinne eines ökologischen Wandels aufzeigen. Man setze dafür gleichermaßen auf unabhängigen Journalismus und Aktivismus, erklärte Bohrn Mena.

Das Magazin umfasst fixe monatliche Kolumnen, die etwa von den Journalistinnen und Autorinnen Kathrin Hartmann ("Die grüne Lüge"), Tanja Paar (u. a. für "Der Standard" tätig) oder auch der "Fridays For Future"-Aktivistin Paula Dorten geschrieben werden. Auch widmet sich jede Ausgabe einem anderen Themenschwerpunkt, für den weitere Autoren und Autorinnen wie die Journalistin Christina Höfferer (ORF und 3Sat), Heike Hausensteiner (etwa "Die Presse") oder Paul Lohberger (Ö1) mitarbeiten.