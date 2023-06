Neues ORF-Gesetz steht: So wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk künftig aufgestellt

Das neue ORF-Gesetz steht: Was der öffentlich-rechtliche Rundfunk nun darf - und was künftig (fast) jeder Haushalt für ihn zahlt.

Mehr als 5000 Stellungnahmen gingen in der Begutachtungsfrist zum neuen ORF-Gesetz ein. Die meisten stießen sich an der Finanzierung. Und daran, welche digitalen Möglichkeiten der öffentlich-rechtliche Rundfunk künftig haben soll. Viel bewegt haben die Anregungen - selbst in ihrer auffällig hohen Zahl - aber offenbar nicht: Am Mittwoch passierte der finale Entwurf den Ministerrat und wird als Regierungsvorlage in den Nationalrat eingebracht. Und der Gesetzestext, der den SN vorliegt, wurde zwar adaptiert, jedoch kaum an neuralgischen Stellen.

Somit ...