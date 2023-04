Neues Stuckrad-Barre-Buch: Schweres Geschütz aus dem Elfenbeinturm

Benjamin von Stuckrad-Barre hat einen Enthüllungsroman über #MeToo in Medien geschrieben. Alles nur Fiktion? Immerhin war der Literat Zeuge.

Selten wurde um den Inhalt einer fiktiven Erzählung ein derartiges Aufheben gemacht. Kein Sterbenswörtchen vorab vom neuen Roman des Literaten Benjamin von Stuckrad-Barre über MeToo-Fälle in einem Medienhaus, der "in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen" sein will und bei dem es sich doch um "eine hiervon losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte" handle. Insofern wundert es nicht, dass die Versendung an fast alle Journalisten zeitgleich mit dem Verkaufsstart und einem Exklusiv-Vorabdruck beim "Spiegel" stattfand und das Nachrichtenmagazin zudem eine Enthüllungsgeschichte ...