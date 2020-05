Neues Verhalten im Netz

In den vergangenen sieben Wochen hat sich die Nutzung des Internets stark gewandelt. Durchaus mit einer Perspektive für die Zukunft.

Streaming wird zum Totengräber des Internets und es wird keine Kapazitäten für Homeschooling und Telearbeit geben. Das war die gängige These zum Lockdown im März. Doch dann kam alles anders: Die Videotelefonie war mit einer Steigerung von 232 Prozent klarer Krisengewinner in der Coronazeit, berichtete Jan Trionow, Geschäftsführer von Drei, Montag bei einem Pressegespräch, das selbstverständlich auch als Videokonferenz abgehalten wurde. Aber auch das Telefonieren erlebte ein Revival. Vor allem untertags wurde deutlich mehr gesprochen als in den vergangenen Jahren. Bei der RTR, die für die Regulierung der Telekommunikation in Österreich zuständig ist, spricht Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer des Fachbereichs Telekommunikation, von einer Steigerung von 50 Prozent. Ein interessantes Detail liefert Lev Ratner, Pressesprecher bei Magenta Austria, der berichtet, dass absolute Rekordspitzen besonders nach den ersten Pressekonferenzen der Bundesregierung aufgetreten sind.

Bemerkenswert ist auch die Steigerung im Bereich der Onlinespiele von 173 Prozent, die man beim Telekom-Anbieter Drei festgestellt hat, ohne jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen genau darauf eingehen zu können, was gespielt wurde. Einen vordergründig schwachen Zuwachs von 21 Prozent hat man hingegen beim Videostreaming verzeichnet, dem Dienst, den man vorab als Schuldigen für den Zusammenbruch des Internets ausgemacht hat. Dass das nicht gekommen ist, ist einerseits der Reduktion der Streaming-Qualität durch Netflix und Co. geschuldet. Für Jan Trionow zeigt es aber auch, "welche signifikante Rolle Streaming bereits vor der Krise in unserem Alltag eingenommen hat". Denn die Datenmengen, die auf Streaming zurückgehen, seien mittlerweile enorm.

RTR-Geschäftsführer Steinmaurer resümiert durchaus positiv. Natürlich gebe es noch weiße Flecken beim Breitbandausbau, dennoch habe Österreich ausgezeichnet ausgebaute Netze, was ein Blick in die Nachbarländer zeige. Als neuralgische Punkte hätten sich vor allem die Knoten zwischen Mobilfunknetz und Festnetz erwiesen. "Viele haben Hotlines angerufen oder die Oma, die nur ein Festnetz hat."

Für Steinmaurer ist nach den Erfahrungen klar, dass der Zeitplan der Breitbandstrategie eingehalten werden muss. "In den letzten Jahren wurde viel von Digitalisierung gesprochen, der Zwang war nicht da. Plötzlich war man gezwungen und die Leute kommen drauf: So schwierig und so schlecht ist das gar nicht." Für ihn zeige sich, dass man mit Investitionen in die Netze Möglichkeiten schaffen kann, grüne Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung voranzutreiben.