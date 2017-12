Next Generation des Disney-Clans

Der Nachwuchs der guten und vor allem bösen Helden diverser Disney-Produktionen trifft sich an den berühmt-berüchtigten Schauplätzen dieser Abenteuer - etwa in der Karibik. Dann mischen zum Beispiel die Tochter von Arielle, der Meerjungfrau, und der Sohn von Kapitän Hook sowie Personal aus "Cinderella" und "Die Schöne und das Biest" mit.

So unverbindlich, aber auch so ähnlich könnte man beschreiben, was alles im zweiten Teil der "Descendants" vor sich geht. Es ist vor allem kein Spielfilm im gewohnten Sinn, vielmehr geht es um farbenprächtige Fröhlichkeit um jeden Preis und gegen jede Konvention. Da wird getanzt und gesungen, jede Bewegung ist choreografiert - auch und besonders ein Fechttraining. Und jedes Kostüm wirkt wie für ein Musical geschneidert.

Am Ende wird es besonders schräg - es sei verraten, weil Verrat hier kein Frevel ist -, als Prinz Ben eines von zwei Fantasy-Monstern zur Partnerin erwählt. Fantasy: Dieses Element hat dem Kinofilm des 21. Jahrhunderts zu bewusstseinserweiternden Verlockungen verholfen.

Diese Nummernrevue ist auf ein ganz junges Publikum zugeschnitten. Da fährt man schon einmal mit einem Moped über das Wasser - zurück auf die Insel der Verlorenen. Wenig später steuert eine Limousine auf einem Lichtbogen auf nämliche Insel zu, ein ziemlich unverschämtes Zitat, wenn man bedenkt, wie sehr Disneys Philosophie auf Harmonie und Glückseligkeit setzt.



Descendants 2, Disney-DVD, 107 Minuten