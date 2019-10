Nick Jonas wird Juror in der US-Show "The Voice"

US-Sänger und Schauspieler Nick Jonas (27) lässt sich auf eine neue Rolle ein. Der Jüngste des Brüder-Trios "The Jonas Brothers" wird Juror bei der amerikanischen Casting-Show "The Voice".

Er freue sich sehr darauf, mit den Kollegen Blake Shelton, Kelly Clarkson und John Legend zu arbeiten, sagte Jonas in einer Videobotschaft auf Instagram. Ob der Sänger überhaupt alt genug sei, witzelte Country-Star Shelton (43) in einem Instagram-Video von "The Voice". Shelton, Clarkson und Legend hießen Jonas als neuen Coach bei dem Team willkommen.

Adam Levine (40), Frontmann der US-Band Maroon 5, war im Mai nach acht Jahren als Juror bei der Casting-Show ausgeschieden. Für Levine sprang in der laufenden 17. Staffel die mit Shelton befreundete Sängerin Gwen Stefani ein. Jonas soll ab Frühjahr 2020 in der 18. Staffel Gesangstalente in der beim US-Sender NBC ausgestrahlten Sendung bewerteten. In der Vergangenheit wirkten auch Stars wie Christina Aguilera, Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Usher und Pharrell Williams mit.

Quelle: Apa/Dpa