Niederlage für Facebook gegen irische Datenschutzbehörde

Facebook hat in Irland eine juristische Niederlage erlitten, die zu einem baldigen Stopp des Datentransfers aus der EU in die USA führen könnte. Das Oberste Gericht Irlands wies am Freitag die Forderung des Tech-Giganten ab, eine Untersuchung der irischen Datenschutzkommission (DPC) zu dem Datentransfer zu blockieren. Der Datenschutzaktivist Max Schrems twitterte, die DPC könne nun "binnen zwei Monaten" die Übermittlung von Facebook-Daten aus der EU in die USA blockieren.

SN/APA/AFP (Archiv)/JOE KLAMAR Datenschutzaktivist Max Schrems