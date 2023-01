Niederösterreich-Wahl brachte top TV-Quoten

Die Berichterstattung zur niederösterreichischen Landtagswahl ist am Sonntag auf großes Interesse der TV-Zuschauer gestoßen.

3,279 Millionen Zuseher (weitester Seherkreis) waren laut Aussendung ab 15.30 Uhr im ORF-Fernsehen dabei, also 43 Prozent der TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Die erste Hochrechnung sahen bis zu 1,079 Millionen (durchschnittlich 47 Prozent Marktanteil). Insgesamt knapp eine halbe Million Zuseher verfolgten einer Aussendung zufolge den Wahltag auf oe24.tv.

Im ORF erzielte die "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr mit 1,511 Millionen Reichweite bei 53 Prozent Marktanteil den Topwert. Die Wahltag-Berichterstattung auf news.ORF.at und noe.ORF.at wurde einer internen Statistik zufolge bis inklusive Montagfrüh mit insgesamt rund sieben Millionen Page Impressions genutzt. Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote verzeichneten am Sonntag in Österreich insgesamt 196.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 630.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 4,8 Millionen Minuten, teilte der ORF in einer Aussendung mit.

Die 16-stündige Live-Wahl-Berichterstattung von oe24.tv am Sonntag ab 8.00 Uhr verzeichnete insgesamt 492.900 Zuseher. In der Gruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen wurden fast 170.000 Zuseher verzeichnet. In diesem Alterssegment lag der Marktanteil bei 2,85 Prozent, beim Gesamtpublikum betrug er 1,94 Prozent, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Die meisten Zuseher hatte die Wahl-Analyse am Hauptabend mit insgesamt 240.200 Zusehern, wobei um 20 Uhr im Schnitt 89.000 Personen oe24.tv verfolgten.