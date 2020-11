"Niemand muss diese Videos zeigen"

VÖZ-Präsident Markus Mair über die Rolle der Medien in der Terrornacht, über Corona, Regierungsinserate und die Zukunft der Zeitung.

Markus Mair, der Präsident des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ), spricht sich dafür aus, dass die Presseförderung an die Einhaltung ethischer Standards in der Berichterstattung gebunden werden soll. Beim Terroranschlag in Wien habe sich gezeigt, dass "einige Medien einzig in der Reichweitenoptimierung ihr Ziel sehen": "Es gibt keine Notwendigkeit, so zu handeln." Das Zeigen von Fotos und Videos von der Bluttat widerspreche der hohen Verantwortung, die Medien insbesondere bei Vorfällen wie jenem in Wien tragen würden: "Dieses Schielen auf Quoten verachtet ...