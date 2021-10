Nun offiziell: ORF-Gebühr soll um acht Prozent steigen

Bei einem Austausch mit Journalisten verlautbarten der amtierende ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und der designierte ORF-Chef Roland Weißmann ihre Pläne für die GIS. Dazu skizzierten sie, in welche Produktionen die Mehreinnahmen fließen sollen. Und sie betonten neuerlich, dass eine Registrierungsschranke für das ORF-Onlineangebot geplant ist.

Ein derartiges Pressegespräch hat es in der ORF-Historie wohl noch nie gegeben: Am Montag lud der amtierende Generaldirektor gemeinsam mit dem designierten ORF-Chef zu einem Austausch mit Journalisten. Sinn und Zweck des ungewöhnlichen - und im Verlauf auch launigen - Doppelauftritts: Alexander Wrabetz und Roland Weißmann verlautbarten, wie stark die Rundfunkbeiträge an die Inflation angepasst werden sollen. Dem ORF-Gesetz folgend ist alle fünf Jahre ein entsprechender Vorschlag nötig.

Konkret soll frühestens ab März 2022 - abhängig davon, wie ...