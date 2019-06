NZZ-Chefredakteur Eric Gujer referierte in Wien. Dabei kritisierte er den eigenen Berufsstand - und auch Armin Wolf.

Branchenkongresse folgen gerne zwei Ausprägungen. Entweder beschweren sie sich - über Politik, die Entwicklung, das große Ganze. Oder sie loben die eigene Arbeit. Nicht so bei der Matinée des Verbands der österreichischen Zeitungen am Donnerstag in Wien: Den Leitvortrag hielt ...