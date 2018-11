"Ob es TV oder Kino ist, ist mir egal"

Hollywoodstar Julia Roberts übernimmt erstmals die Hauptrolle in einer TV-Serie. Dabei war ihr das zunächst gar nicht bewusst.

Eine Psychologin, die Soldaten in das Zivilleben zurückführt. Und dabei Dinge zu hören bekommt, die jedes Vorstellungsvermögen übersteigen. Es war dieser Stoff, der Julia Roberts (51) dazu bewog, erstmals eine Serienhauptrolle zu übernehmen. "Homecoming" startete diese Woche in der Originalversion auf Prime Video (Amazon). In einem Gruppeninterview in London sprach Roberts über die Serie - und ihren ersten Schauspieljob mit 18.