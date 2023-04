Obama taucht in neuer Netflix-Dokuserie in US-Arbeitswelt ein

Der frühere US-Präsident Barack Obama taucht in einer neuen Dokuserie in die Arbeitswelt in den USA ein. Der Streamingriese Netflix veröffentlichte am Donnerstag einen Trailer für die Serie "Working: What We Do All Day" (auf Deutsch etwa: Arbeiten: Was wir den ganzen Tag tun), in der Obama Menschen in ihrem Arbeitsalltag begleitet.

BILD: SN/AP Der frühere US-Präsident Barack Obama.