Ö1 muss einsparen: Aus für "weniger gehörte Sendungen"

Welche Sendungen gestrichen werden, sei Thema bei den laufenden Budgetverhandlungen, sagt ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher. Die Ö1-Morgensendung solle gestärkt werden.

Der ORF-Sparkurs wird sich auch auf den Sender Ö1 auswirken, unter anderem ist von Formatstreichungen die Rede. Die Einsparungen bei Ö1 beschränkten sich vor allem auf weniger gehörte Sendungen und programmliche Randzonen, betonte Radiodirektorin Ingrid Thurnher auf SN-Anfrage. Die Auswirkungen auf das Publikum will man "möglichst gering halten".

Laut Thurnher sei die finanzielle Situation im ORF aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage sehr angespannt und konzernweit würden Einsparungen evaluiert - nicht nur bei Ö1. Welche Maßnahmen genau getroffen werden, werde in den derzeit laufenden Budgetverhandlungen besprochen, betonte die Radiochefin: "Über- und Mehrstunden werden in allen Bereichen des Hauses gerade überprüft." Gleichzeitig habe man sich, so Thurnher, vorgenommen, Programminnovationen in der Radio-Primetime umzusetzen. Dazu zähle beispielsweise eine Stärkung der Ö1-Morgensendung.