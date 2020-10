Ö1 widmet sich in Schwerpunktwoche dem Thema Kindheit

Ö1 widmet sich ab Samstag eine Woche lang dem Thema Kindheit. Von 24. Oktober bis 1. November beschäftigen sich 47 Sendungen mit dem Kindsein, teilte der Sender in einer Aussendung am Montag mit.

Ganz im Zeichen des Themas steht auch der Nationalfeiertag auf Ö1, wenn Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Gespräch mit Kindern zu hören ist. Zudem ist in der Edition Ö1 die CD "Gar nicht einfach? Kinderliteratur aus Österreich" erschienen.

Den Auftakt der Themenwoche machen die "Hörbilder" (9.05 Uhr) am 24. Oktober, die unter dem Titel "Frau Klopf und ihre Kinderschar" Einblicke in eine der größten Familien Österreichs geben. Am 25. Oktober berichtet "Lebenskunst" (7.05 Uhr) über "Erwachsen werden und Kind bleiben - Rituale für das Leben". "Ambiente" (10.05 Uhr) ist "Unterwegs mit Kindern" und die "Tonspuren" stellen ab 20.15 Uhr Kinder vor, die Bücher schreiben.

Auch am 26. Oktober wird beim "Nationalfeiertag der Kinder" spezielles Programm mit und für Kinder präsentiert. In "Fragen für morgen" (18.15 Uhr) sprechen Kinder mit Bundespräsident Van der Bellen über die Zukunft sowie über Kindsein heute und früher. Die "Ö1 Kinderuni" erklärt ab 16.40 Uhr die UN-Kinderrechtskonvention.

"Von Artmann bis Lobe, von Nöstlinger bis Turrini - Kinderliteratur aus Österreich" steht am Programm der "Radiogeschichten" von 27. bis 30. Oktober (jeweils um 11.05 Uhr). Gelesen werden sie von Pippa Galli, Eva Mayer, Rafael Schuchter und Lukas Watzl. Die Geschichten erscheinen auch in der Edition Ö1 als CD. Erinnerungen an die Gerüche der Kindheit sind Thema in "Moment" (15.30 Uhr) am 27. Oktober.

Tags darauf erzählt die zehnjährige Helene Riedler, Tochter von Pfarrerin Julia Schnizlein, in "Gedanken für den Tag" (6.56 Uhr) vom Leben als Pfarrerstochter und ab 16.05 Uhr beschäftigt sich "Praxis Spezial" mit religiöser Erziehung im Wandel.

Am 30. Oktober stellt "Intrada" junge Musiker vor und "Moment - Kulinarium" (15.30 Uhr) präsentiert Kochen für und mit Kindern. "Über das schwierige Verhältnis von Kindern, Eltern und Smartphone" berichtet ab 19.05 Uhr "matrix - computer & neue medien". Den Abschluss der Themenwoche bildet der Beitrag "Ist die Omi jetzt ein Engel? Kinder-Vorstellungen vom Tod und einem Leben nach dem Leben" in "Lebenskunst" (7.05 Uhr) am 1. November.

Bereits jetzt sind Kinder eingeladen, unter oe1.orf.at/kindheit hochzuladen, was sie gerne oder gar nicht gerne hören - vom Schnurren der Katze bis zum lärmenden Staubsauger. Die Antworten sind ab 27. Oktober im Rahmen von "Rudi! Der rasende Radiohund" (16.55 Uhr) zu hören.

Quelle: APA