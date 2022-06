Ö1 zeigt vor Auszug "Persönlichkeit" des Wiener Funkhauses

Als Heimat von Ö1 hat das Wiener Funkhaus in der Argentinierstraße ausgedient. Der Radiosender zieht im Sommer im ORF Medien Campus am Küniglberg ein; nur für das ORF Radio-Symphonieorchester Wien (RSO), das ORF RadioKulturhaus und Sendungen mit Publikum bleibt das Funkhaus Kulturstandort. Mit dem "Ö1 Funkhaustag" am Samstag, dem 2. Juli, wird laut einer Aussendung nun "ein Porträt dieses traditionsreichen Kulturorts und der Persönlichkeit dieses Gebäudes" gezeichnet.

SN/apa (archiv/hochmuth) Das Funkhaus in der Wiener Argentinierstraße (Archivbild).