Öffentliche Hand warb im dritten Quartal 2019 um rund 34 Millionen Euro

Die öffentliche Hand hat im dritten Quartal 2019 rund 34 Millionen Euro für Werbung ausgegeben. Das geht aus den am Freitag von der RTR veröffentlichten Medientransparenzdaten hervor. Rund 8,8 Millionen Euro davon gingen an Boulevardzeitungen, 2,2 Millionen an Facebook und Google.

SN/fotolia/1dbrf10