Österreichische Auflagenkontrolle weist künftig auch Zahlen für Podcasts und Newsletter aus

Erste Zahlen sollen im kommenden Jahr veröffentlicht werden.

Die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) erhebt künftig auch Verbreitungszahlen für Podcasts und Newsletter. Pilotprojekte dazu starten im November, eine Veröffentlichung der Daten ist erstmals für 2024 geplant, hieß es in einer Aussendung. "Wir begleiten damit unsere Mitgliedsunternehmen auf dem Weg in die digitale Transformation und wollen auch für neue digitale Angebote bestmögliche und belastbare Leistungsdaten zur Verfügung stellen", hielt ÖAK-Präsidentin Marcela Atria fest. Bisher werden Print- und E-Paper-Auflagezahlen in der ÖAK abgebildet.