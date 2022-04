Österreichischer Zeitschriftenpreis an SN-Journalistin Juliane Fischer

Die Auszeichnung erhält sie gemeinsam mit Katharina Kropshofer in der Kategorie "Lifestyle, Gesundheit und soziale Verantwortung". Erstmals verliehen wurde am am Mittwoch auch der Herbert Pichler-Inklusions-Medienpreis.

SN-Journalistin Juliane Fischer ist am Mittwoch mit dem Österreichischen Zeitschriftenpreis 2021 in der Kategorie "Lifestyle, Gesundheit und soziale Verantwortung" ausgezeichnet worden. Die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung erhält Fischer gemeinsam mit Katharina Kropshofer für die im Juni 2021 im Magazin "Datum" erschienene Reportage "Bauer sucht Erben". Darin geht es um Themen wie Generationenkonflikte und psychische Gesundheit in der Landwirtschaft.

Fischer und Kropshofer schildern, wie viele Bauernfamilien an der Frage, wer einmal den Hof übernehmen soll, zerbrechen können. In dieser aber auch anderen Reportagen werden aber auch jene Stellen und Institutionen beschrieben, der Hilfestellungen für Betroffene anbieten.

Erstmals verliehen wurde am Mittwoch auch der Herbert Pichler-Inklusions-Medienpreis von "Licht ins Dunkel" und ORF. Die mit je 3000 Euro dotierten Preise gingen an Miriam Foresta (Print), Isabelle Engels (Radio), Zoran Dobric (Fernsehen), Barbara Sima-Ruml (Podcast) Sara Tomsic (Digitale Medien). Der Preis erinner an den im Vorjahr verstorbenen Präsidenten des Österreichischen Behindertenrates. Dessen Unfalltod gab den Ausschlag, die Auszeichnung ins Leben zu rufen.

Bereits am Dienstagabend ist der Journalismuspreis "von unten" verliehen worden. Mit dem von der Armutskonferenz vergebenen Preis wird "tiefgründige und respektvolle Armutsberichterstattung" prämiert. Den Hauptpreis in der Kategorie Fernsehen erhielten Simon Schennach und Ulrike Schöflinger für ihre "Am Schauplatz"-Reportage "Die Krise der Frauen" im ORF. In der Kategorie Print setzte sich "Standard"-Redakteurin Colette M. Schmidt mit ihrem Artikel "Die tristen Gründe für den KPÖ-Erfolg" durch. Max Nicholls wurde für seine Sendung "Bedingungsloses Grundeinkommen" im Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" in der Radio-Kategorie ausgezeichnet. Vierte Hauptpreisträgerin ist Juliane Nagiller in der Kategorie Online für ihren Artikel "Die Leistungsgesellschaft ist ein Mythos", der auf science.orf.at erschien.