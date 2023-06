Österreichs Privatfernsehen: Schwere Geburt, harte Jugend

Das nationale Privat-TV in Österreich wird dieser Tage 20 Jahre alt: zwei Jahrzehnte zwischen einem Hungerstreik und viel Einfluss aus Deutschland. Und der große Konkurrent ist immer noch der Gleiche.

Es ist eine einzigartige Protestaktion in Österreichs Mediengeschichte. Und sie spielte sich auf dem sonst so beschaulichen Alten Markt in Salzburg ab: Im November 2000 zog dort ein Medienmacher in einen Baucontainer - und trat in Hungerstreik. Mit der Aktion setzte sich der Chef von Salzburg TV für privates terrestrisches Fernsehen ein. Nach rund zwei Wochen brach der damals 40-Jährige den Streik ab - ob der Seilbahnkatastrophe in Kaprun.

Der Demonstrant war Ferdinand Wegscheider, heute Intendant von ServusTV. ...