Ötzis Geschichte gebiert Geschichten

Die Ötztaler Alpen vor 5300 Jahren. Zeugung, Geburt und Tod absolviert dieser Film in wenigen Sekunden und in einem Zug - das definiert die Atmosphäre dieser "wahren Geschichte" (Eigenlob auf dem Cover) des Ötzi. Die wahre Geschichte? Kaum. Aber eine Annäherung, die realistischer ist als manche auf wenigen Fakten basierenden Mutmaßungen, umgesetzt von Regisseur Felix Randau. Vor allem das Ausmaß von Gewalt, das zu Beginn dieses archaische Filmgemälde in Beschlag nimmt, irritiert. Ob Lars von Trier, dessen neuer Film in Cannes auf ähnlich argumentierte schroffe Kritik stieß, sich etwa von Bildern wie diesen "inspirieren" ließ? Wir wissen es nicht, genauso wie das Schicksal des Ötzi vor allem auf Thesen basiert. Niemand war dabei.