Offiziell: ORF startet Sonntags-"Zeit im Bild"

Wie erwartet übernimmt Ex-ATV-Mann Martin Thür die Moderation der neuen Sendung.

Der Wechsel von Martin Thür zum ORF ist offiziell. Der 36-Jährige verlässt Addendum, das Online-Portal der von Dietrich Mateschitz ins Leben gerufene Rechercheplattform Quo Vadis Veritas, und wird im Herbst "Zeit im Bild"-Redakteur. Ab 2019 moderiert Thür dann die neue Sonntags-"Zeit im Bild 2", deren Einführung der ORF somit bestätigte.

Thür hatte 15 Jahre für die ATV-Nachrichten gearbeitet, bis er den Privatsender vor rund einem Jahr in Richtung Quo Vadis Veritas verließ. Dort ist der Niederösterreicher derzeit Teamleiter für Web-TV-Projekte. Für ATV moderierte er etwa den "Klartext". Für den Polit-Talk erhielt er 2015 die "Romy".

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom bezeichnete Thür als einen der "Besten seiner Branche", sowohl, was seine Erfahrung vor der Kamera angehe als auch als Sendungsentwickler. Mit seinem Wechsel auf den Küniglberg "wächst also zusammen, was zusammen gehört". Channel Manager Alexander Hofer strich die Absicht hervor, die Marke "Zeit im Bild 2" weiter zu stärken - dies werde "durch den Ausbau der ,ZiB 2' ins Wochenende und durch diese personelle Verstärkung mehr als deutlich". Thür selbst freut sich darauf, "künftig mit einigen der besten Journalistinnen und Journalisten des Landes zu arbeiten".

Weitere Details zu der neuen "Zeit im Bild 2" wollte der ORF noch nicht nennen. Nach SN-Information soll es aber um den Platz der aktuellen Sonntags-Kurz-"ZiB" (21.50 Uhr) die neue verlängerte Variante geben. Eine samstägliche "ZiB 2" sei indes nicht geplant.

Quelle: APA