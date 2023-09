Oistric an der Spitze von fusionierten Redaktionen von "Heute" und heute.at

Bisheriger "Heute"-Chefredakteur Christian Nusser wird Chef eines neuen Premiumsangebots im "Heute"-Verlag.

Die Redaktionen von der Gratiszeitung "Heute" und der Onlineplattform heute.at werden mit 1. Oktober zusammengeführt. Sämtliche Journalistinnen und Journalisten arbeiten laut einer Aussendung künftig für beide Ausspielkanäle, wobei der Fokus auf online liege. Clemens Oistric übernimmt die Leitung der vierköpfigen Chefredaktion. Der 31-Jährige verantwortet bisher heute.at. Christian Nusser, bisher Chefredakteur der Gratiszeitung "Heute", wird Chefredakteur eines neuen Premiumangebots im "Heute"-Verlag.

Neben Oistric sind noch Peter Lattinger, Peter Frick und Lisa Kern an Bord der Chefredaktion. "Wir sehen einen rasanten Wandel in der Mediennutzung. Diesem wollen wir mit einer gemeinsamen Print- und Online-Redaktion begegnen und sind sicher, dass wir so für die Zukunft besser aufgestellt sind", wurde "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand zitiert. Als Ziel nannte sie, das mit Abstand meistgenutzte private Medium Österreichs zu werden.